Reze ne demek, TDK'ya göre Reze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Reze ne demek? Reze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi reze kelimesi. Peki reze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre reze nedir, reze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Reze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Reze kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre reze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Menteşe

- Kapıyı içeriden ve dışarıdan açıp kapamaya yarayan ve başparmakla basılarak işletilen düzen



REZE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kapının reze tarafına yakın yerinde bir parmak kalınlığında bir çatlak gözüme ilişti.

- Gece yağan yağmurdan rezeler şişmiş mi şişmiştir.

