Rezidans ne demek, TDK'ya göre Rezidans kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rezidans ne demek? Rezidans TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rezidans kelimesi. Peki rezidans ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rezidans nedir, rezidans kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REZİDANS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rezidans kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rezidans kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rezidans kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.nin oturmalarına ayrılan konut

- Saray konut

