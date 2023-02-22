Rhys Annett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Annett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rhys Annett kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rhys Annett ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.