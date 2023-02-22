Rhys Annett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Annett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhys Annett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rhys Annett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rhys Annett 6 Kasım 2004 tarihinde Newtownards şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rhys Annett Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rhys Annett'nin Linfield FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rhys Annett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rhys Annett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Dundela FC
9 Ocak 2023 yılında Linfield
Rhys Annett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rhys Annett şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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