Rhys Marshall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Marshall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhys Marshall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhys Marshall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhys Marshall 16 Ocak 1995 tarihinde Craigavon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhys Marshall Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rhys Marshall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rhys Marshall'nin Glentoran FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rhys Marshall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhys Marshall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rhys Marshall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhys Marshall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Glenavon

6 Ocak 2020 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2021 yılında Glentoran

Rhys Marshall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhys Marshall şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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