Quaresma Beşiktaş'ta kalacak mı? Quaresma kimdir? nereli ve kaç yaşında?

Quaresma Beşiktaş'ta kalacak mı? Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş kariyeri devam edecek mi? Bu sorunun cevabı son zamanlarda merak ediliyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bu konuya açıklık getirdi.

QUARESMA BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

beIN Sports'a röportaj veren Fikret Orman, ''Quaresma 6,5 senedir bizde, 1 senelik daha kontratı var. Beşiktaş ile oyuncu ilişkileri, duygusal ilişkiler değildir. Aramızda 1 senelik daha kontrat var. Ricardo duygusal bir arkadaşımız. Gazetelerde yalan yanlış, bazen maksatlı olarak yapılan haberler oluyor. Onları gösterince o da tepki veriyordur. Gerçekleri açıklayacaksa, gelsin açıklasın, bizim gizli bir şeyimiz yok. Gelince ayrılmak istiyorsa ayrılır, yapacağımız görüşmelerle alakalı. Oyuncumuzun menfaati önemli ama önemli olan kurumun menfaati. Burada birisi yalan bir haber yapmış ve onu da ona intikal ettirmişler. Quaresma'nın tepkileri laz tepkisidir, biz anda çıkar, bir anda iner.'' sözlerini kullandı.

QUARESMA KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? QUARESMA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ricardo Andrade Quaresma Bernardo, 26 Eylül 1983 tarihinde Portekiz'in Lizbon şehrinde dünyaya geldi. Henüz 4 yaşındayken futbola merak salan Quaresma, 10 yaşındayken Lizbon altyapısında yerini aldı. Yetenekli olduğunu fark ettiren Quaresma, 17 yaşındayken Lizbon - Porto maçında ilk defa A takımda maça çıktı.

Dönemin teknik direktörü Laszlo Boloni tarafından Cristiano Ronaldo yedek bırakılarak Ricardo Quaresma oynatılıyordu.

2003-2004 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımına 6 milyon € karşılığında satıldı. Barcelona'daki ilk sezonundaki 21 maçta yalnız 1 gol atabildi ve sezonun son haftalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2004'teki Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılamadı. Ardından 15 milyon €+Deco karşılığında Porto'ya transfer oldu.

2004 yazında Porto'ya transfer olmasının ardından dikkatleri üzerine çeken Quaresma, odlukça iyi bir performans gösterdi. Porto'da çıktığı 112 maçta 32 gol atarak İtalyan ekibi Inter'in dikkatini çekti ve 2008'de Inter'e transfer oldu.

Inter'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Quaresma, Barcelona'dan sonra Inter'de de istediği gibi bir sezon geçiremedi. Mourinho, kendisinin oldukça yetenekli olduğunu fakat taktik disiplinsizliği nedeniyle forma şansı vermediğini açıkladı. Bir sezon boyunca sadece 1 maçta görev yapan Quaresma, Şampiyonlar Ligi kadrosuna da alınmadı ve Chelsea'ye kiralık olarak gitti.

Genel olarak yedek kalması Quaresma'nın hoşnut olmadığı bir durumdu ve kiralık sözleşmesi bittiğinde yeniden Inter'e döndü. Kulüp arayışlarını sürdüren Quaresma'ya Türkiye'den Beşiktaş talip oldu.

13 Haziran 2010 tarihinde Beşiktaş'a 7.3 milyon € karşılığında transfer oldu ve ilk golünü UEFA Kupası ön eleme maçında Viktoria Plzen karşısında attı. Süper Lig'de ilk golünü Karabükspor'a karşı atan Quaresma, ilk sezonda 21 maçta 3 gol 8 asist yapmıştır.

Günümüzde de Beşiktaş forması giymektedir.