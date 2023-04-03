Ricardo Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ricardo Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ricardo Ribeiro 23 Mayıs 2003 tarihinde Alcobaça şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Dias Ribeiro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ricardo Ribeiro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Ribeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Ribeiro'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ricardo Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ricardo Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2020 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
Ricardo Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ricardo Ribeiro şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Ginasio de Alcobaça (2010-2014), EAS Marinha Grande (2014-2016), SL Benfica
Ricardo Ribeiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U16 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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