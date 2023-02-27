Ricardo Salcedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Salcedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Salcedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Salcedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Salcedo 23 Mart 1990 tarihinde Pucusana şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Enrique Salcedo Smith şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Salcedo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Salcedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Ricardo Salcedo'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Salcedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r.salcedosmith/

http://www.facebook.com/ricardoenrique.salcedosmith

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Ricardo Salcedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Salcedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Salcedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Salcedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında José Gálvez

1 Ocak 2014 yılında León de Huánuco

1 Ocak 2016 yılında Sport Huancayo

Ricardo Salcedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Salcedo şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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