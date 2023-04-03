Ricards Sauers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricards Sauers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricards Sauers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ricards Sauers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ricards Sauers 27 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ričards Šauers şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ricards Sauers Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricards Sauers, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Ricards Sauers'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ricards Sauers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ricards Sauers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2019 yılında JDFS Alberts
Ricards Sauers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ricards Sauers şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
Ricards Sauers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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