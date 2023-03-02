Riccardo Di Trolio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riccardo Di Trolio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riccardo Di Trolio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Riccardo Di Trolio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Riccardo Di Trolio 14 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Riccardo Di Trolio Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Riccardo Di Trolio'nin St. Albans City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Riccardo Di Trolio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Riccardo Di Trolio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ocak 2023 yılında Coventry U21
26 Ocak 2023 yılında St. Albans City
31 Mayıs 2023 yılında Coventry U21
Riccardo Di Trolio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Riccardo Di Trolio şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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