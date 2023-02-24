Riccardo Piscitelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riccardo Piscitelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riccardo Piscitelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riccardo Piscitelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riccardo Piscitelli 10 Ekim 1993 tarihinde Vimercate şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riccardo Piscitelli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Service yapmaktadır. Riccardo Piscitelli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Riccardo Piscitelli'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Riccardo Piscitelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riccardo Piscitelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riccardo Piscitelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riccardo Piscitelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Milan U19

5 Temmuz 2012 yılında Carrarese

30 Haziran 2013 yılında Milan U19

18 Temmuz 2013 yılında Benevento

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

5 Aralık 2018 yılında Carpi

1 Temmuz 2019 yılında FC Dinamo

24 Temmuz 2020 yılında Nacional

29 Temmuz 2021 yılında Mezőkövesd

Riccardo Piscitelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riccardo Piscitelli şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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