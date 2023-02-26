Rich Sackey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rich Sackey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rich Sackey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rich Sackey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rich Sackey 31 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rich Sackey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rich Sackey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Rich Sackey'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rich Sackey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rich Sackey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rich Sackey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rich Sackey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rich Sackey şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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