Richard Biddau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Biddau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Biddau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Richard Biddau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Richard Biddau 21 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Richard Biddau Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Biddau'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Richard Biddau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Richard Biddau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Ocak 2021 yılında YF Juventus II
6 Şubat 2023 yılında FC Wil II
Richard Biddau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Richard Biddau şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Wollishofen, FC Red Star ZH, SC YF Juventus, FC Wil 1900
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