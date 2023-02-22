Richard Bily kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Bily Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Bily adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Bily Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Bily 17 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Richard Bílý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Bily Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc U19 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Richard Bily'nin SK Sigma Olomouc U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Bily Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Bily isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Bily Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Bily futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Olomouc U19

Richard Bily Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Bily şuan SK Sigma Olomouc U19 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Svratka Brno (2010 - 2018)SK Sigma Olomouc (2018 -)

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