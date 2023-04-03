Richard Makutungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Makutungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Makutungu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Richard Makutungu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Richard Makutungu 21 Aralık 2001 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Richard Makutungu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Richard Makutungu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Makutungu'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Richard Makutungu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/riichy.mk
Richard Makutungu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Richard Makutungu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U19
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
22 Temmuz 2022 yılında Paris FC B
Richard Makutungu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Richard Makutungu şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Richard Makutungu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belçika U19 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Belçika U18 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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