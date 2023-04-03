Richard Makutungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Makutungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Richard Makutungu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richard Makutungu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.