Richard Sukuta Pasu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Sukuta Pasu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Sukuta Pasu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richard Sukuta Pasu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Richard Sukuta Pasu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Sukuta Pasu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Sukuta Pasu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Sukuta Pasu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Sukuta Pasu 24 Haziran 1990 tarihinde Wuppertal şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Sukuta Pasu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B|S International Sports Cons. yapmaktadır. Richard Sukuta Pasu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Sukuta Pasu'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Sukuta Pasu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/rsp_19/

http://www.facebook.com/richardsukutapasuofc

Richard Sukuta Pasuboyu ve yaşı kaç

Richard Sukuta Pasu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Sukuta Pasu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Richard Sukuta Pasu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Sukuta Pasu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Leverkusen U17

1 Ocak 2007 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen

1 Ocak 2010 yılında St. Pauli

30 Haziran 2011 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2011 yılında 1.FC K'lautern

7 Temmuz 2012 yılında Sturm Graz

30 Haziran 2013 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2013 yılında Bochum

30 Haziran 2014 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2014 yılında Cercle Brugge

31 Ağu 2015 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2016 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2018 yılında MSV Duisburg

25 Şubat 2019 yılında GD Sou. Tigers

30 Ocak 2020 yılında Seoul E-Land

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2021 yılında Police Tero FC

23 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2021 yılında SV Meppen

1 Temmuz 2022 yılında Vejle BK

Richard Sukuta Pasu kimdir

Richard Sukuta Pasu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Sukuta Pasu şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grün-Weiß Wuppertal (1998-2000), Bayer 04 Leverkusen (2000-2008)

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Richard Sukuta Pasu nereli

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