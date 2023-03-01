Richie Bennett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richie Bennett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richie Bennett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Richie Bennett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Richie Bennett 3 Mart 1991 tarihinde Oldham şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Richard Thomas Bennett şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Richie Bennett Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Inspire Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richie Bennett'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Richie Bennett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Richie Bennett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Northwich Vic
1 Temmuz 2016 yılında Barrow
25 Temmuz 2017 yılında Carlisle United
17 Ocak 2019 yılında FC Morecambe
31 Mayıs 2019 yılında Carlisle United
1 Temmuz 2019 yılında Port Vale
12 Mart 2020 yılında Stockport
1 Nisan 2021 yılında Hartlepool Utd.
28 Nisan 2021 yılında Stockport
9 Temmuz 2021 yılında Sutton Utd
1 Temmuz 2022 yılında Barrow
Richie Bennett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Richie Bennett şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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