Ricky Holmes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricky Holmes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricky Holmes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricky Holmes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricky Holmes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricky Holmes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricky Holmes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricky Holmes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricky Holmes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricky Holmes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricky Holmes 19 Haziran 1987 tarihinde Rochford şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ricky Lee Holmes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricky Holmes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 14 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ricky Holmes'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricky Holmes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricky Holmes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricky Holmes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricky Holmes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Chelmsford U19

1 Temmuz 2006 yılında Chelmsford

1 Temmuz 2010 yılında Barnet

1 Temmuz 2013 yılında FC Portsmouth

2 Ocak 2015 yılında Northampton

1 Temmuz 2016 yılında Charlton Ath

15 Ocak 2018 yılında Sheff Utd

9 Ağustos 2018 yılında Oxford United

21 Ocak 2019 yılında Sheff Utd

31 Ocak 2019 yılında FC Gillingham

4 Mayıs 2019 yılında Sheff Utd

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2020 yılında Northampton

2 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2021 yılında Southend United

14 Ağustos 2021 yılında Farnborough

Ricky Holmes kimdir

Ricky Holmes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricky Holmes şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fairfax Rangers (1992–2002),
Southend United (2002–2004),
Chelmsford City (2004–2006)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ricky Holmes nereli

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