Son günlerde hakkında çıkan aşk iddiaları ile magazin gündemine gelen ünlü oyuncu Demet Özdemir, bu kez sosyal medya farklı bir konu ile gündeme geldi. No 309 dizisiyle birçok ülkede üne kavuşan güzel oyuncu Demet Özdemir'i ünlü şarkıcı Ricky Martin sosyal medya hesabından takibe aldı. Bunun üzerine Ricky Martin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Şarkıcı Ricky Martin, Demet Özdemir'i İnstagram'dan takibe aldı

RİCKY MARTİN KİMDİR?

Porto Rikolu şarkı ve şarkı sözü yazarı Ricky Martin, başkent San Juan'da 24 Aralık 1971 yılında dünyaya geldi. 1991 yılından beri solo kariyerini sürdüren Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.Dünya çapında 55 milyon albüm satışıyla saygın bir konumda yer almıştır.ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı. Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki erkek çocuğa sahip olan Ricky Martin, Mart 2010'da gey olduğunu açıklamıştı

KAÇ YAŞINDA?

24 Aralık 1971 yılında dünyaya gelen Martin, 49 yaşındadır. Oğlak burcudur.

NERELİ?

Ricky Martin, Porto Rikoludur. Başkant San juan'da dünyaya gelmiştir.