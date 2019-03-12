Spor Toto Süper Lig'de 25.haftanın kapanış maçında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Galatasaray-Antalyaspor mücadelesini değerlendirirken, Yıldırım Demirören'in ardından TFFBaşkanlığına geleceğini duyduğu ismi de paylaştı.

'Hayırlı olsun'

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, TFF Başkanlığıyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor. Sanırım yönetimdeki arkadaşlar böyle bir karar aldı. Hayırlısı olsun."

Nihat Özdemir kimdir?

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Başkanlığı’nı yaptı

1973-1975 yılları arasında Ege Üniversitesi Endüstri Bölümü'nde Master yapan Özdemir, 1976 yılında Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurdu. Özdemir, 2002-2004 yılları arasında Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Başkanlığı’nı yaptı.

Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 17 yıl başkanvekilliği görevinde bulunan Nihat Özdemir bu görevinden 2011 yılında istifa etti.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nın hissedarı olan Nihat Özdemir iki çocuk babasıdır.

5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Özdemir, ilk ve orta eğitimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu.