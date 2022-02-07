Futbolculuk kariyerinin ardından spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen bugüne kadar söyledikleriyle birçok kez gündeme gelmişti. Güncel olarak TRT Spor ekranlarında yayımlanan Yüzde Yüz Futbol programında çalışan Dilmen'in son yayınlarda görünmemesi üzerine internette Rıdvan Dilmen Yüzde Yüz Futbol'da neden yok? Rıdvan Dilmen TRT Spor'dan ayrıldı mı? Sorularının akıllara gelmesine neden oldu. Cevaplar haberimizde...

RIDVAN DİLMEN YÜZDE YÜZ FUTBOL'DA NEDEN YOK?

Rıdvan Dilmen'in Yüzde Yüz Futbol Programı'nda olmaması üzerine spekülasyonlar devam ederken yapılan açıklamaya göre ise "Yüzde Yüz Futbol" programında spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen sezonun geri kalan kısmında yer almayacağı belirtilmişti. Alınan bu kararın Rıdvan Dilmen'in yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla alındığı ifade edildi.

RIDVAN DİLMEN TRT SPOR'DAN AYRILDI MI?

Rıdvan Dilmen'in Yüzde Yüz Futbol programında olmayacağının açıklanmasının ardından birçok kişi başka bir programda olup olmayacağını ya da ilerleyen günlerde geri dönüp dönmeyeceğini merak etti. Ancak gazeteci İsmail Er ise Rıdvan Dilmen'in kendi isteğiyle ayrılmadığını kanaldan kovulduğunu iddia etti. Yaptığı paylaşımda "Şeytanın TRT Spor programında sponsor şirketin sahibi hakkında sağda solda dedikodu yapınca duyulmayacağını sanmıştı, Sponsorluktan çekildiği için TRT’de şeytanı kapı önüne koydu 2 gündür TRT’da yok! Şeytan’a ne kadar çok ah aldığını, varsa bir dostu anlatsın. Yok ki?." ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN KİMDİR?

15 Ağustos 1962’de, Aydın’ın Mehmet Lütfü Bey ile Makbule Hanım’ın dördüncü ve son çocukları olarak dünyaya gelen Dilmen, spora atletizmle başladı, daha sonra futbola yöneldi. Küçük yaşına rağmen, mahalle takımlarının aranan ismiydi. Gazoz ve şekere karşılık, mahalle arası transfer bile olurdu. Mahalle maçlarında herkes kendine bir futbolcunun adını yakıştırırken, o Fenerbahçeli Cemil Turan’dı. Fenerbahçe’nin maçlarını izleyebilmek için, İzmir’e otostop yapardı. 12 yaşındayken, babası Mehmet Lütfü Bey’i kaybeden Rıdvan’ın, ağabeyi Ercüment, ailenin geçimine katkıda bulunmak için, Denizlispor’da bir süre futbol oynadı. Futbolculuk dönemindeki lakabi "Şeytan" dı.

Rıdvan Dilmen kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Ettiği laflar Rıdvan Dilmen'e pahalıya patladı! TRT Spor kapının önüne koydu! Deneyimli gazeteciden gündemi sarsacak iddia!