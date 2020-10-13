Süper Lig'de Beşiktaş'ta forma giyen genç futbolcu Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlıların altyapısında yetişti. 2001 doğumlu olan Rıdvan, Türk futbolunun geleceği olarak görülen gençlerden birisi olarak görülüyor. Peki, Rıdvan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

21 Mayıs 2001 İstanbul doğumlu olan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş altyapısında yetişti. Beşiktaş U16, Beşiktaş U17, Beşiktaş U19 takımlarında forma giydi. Sol bekte oynayabilen Rıdvan Yılmaz, 1.74 boyunda. Sol ayaklı Rıdvan Yılmaz’ın Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Türkiye Ligi U19 Elit A’da 15 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, takımına 3 gol kazandırdı.

Sol ve sağ bek bölgelerinde forma giyen Rıdvan Yılmaz, Türkiye Ümit Milli Takımında da forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan genç oyuncu, bu sezon ilk 11'de yer almaya başladı.