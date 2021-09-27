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  3. Rıdvan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkilerde oynuyor? Rıdvan Yılmaz'ın sevgilisi var mı?

Rıdvan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkilerde oynuyor? Rıdvan Yılmaz'ın sevgilisi var mı?

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Ajax maçı öncesinde taraftar ve ilgilisi tarafından merak konusu oldu. Peki, Rıdvan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi mevkilerde oynuyor? İşte detaylar...

Rıdvan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkilerde oynuyor? Rıdvan Yılmaz'ın sevgilisi var mı?

Kara Kartal'ın genç sol beki ve aynı zamanda yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın gözdesi Rıdvan Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maç öncesi merak konusu oldu. Genç yıldızın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Rıdvan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkilerde oynuyor? Rıdvan Yılmaz'ın sevgilisi var mı? Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

Rıdvan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkilerde oynuyor? Rıdvan Yılmaz'ın sevgilisi var mı?

RIDVAN YILMAZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?

Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da doğdu. Doğma büyüme İstanbul'lu olan Yılmaz eğitim hayatını da burada tamamladı. Küçük yaşlardan itibaren Beşiktaş'ın alt yapısında yetişmeye başlayan genç yıldız, tam olarak 2013 yılında futbol macerasına başladı. U14, U15, U16, U17 ve U19 ile U21 takımlarında yer alan genç yetenek, özellikle U19 takımında 42 kez çıktığı maçta büyük bir deneyim kazandı. Bu emeğinin karşılığında ise A takıma yükselmeyi başardı.  Beşiktaş'ın altyapısında performans gösteren Rıdvan Yılmaz, İlk profesyonel maçını 8 Nisan 2019 tarihinde oynadı. Süper Lig'de 7-2 yendikleri Çaykur Rizespor ile olan mücadelede performans gösterdi.

Beşiktaş forması ile ilk golünü 1 Mayıs 2021'de Hatayspor maçında attı. 

Sol bekte görevini yapan başarılı futbolcu, stoper ve ön libero da oynayabilmektedir. 

Rıdvan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkilerde oynuyor? Rıdvan Yılmaz'ın sevgilisi var mı?

RIDVAN YILMAZ’IN SEVGİLİSİ VAR MI?

Rıdvan Yılmaz'ın sevgilisi olup olmadığı bilinmemekte ancak, sosyal medya hesaplarına bakıldığında olmadığı tahmin ediliyor.

Rıdvan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkilerde oynuyor? Rıdvan Yılmaz'ın sevgilisi var mı?

RIDVAN YILMAZ'IN MİLLİ KARİYERİ

Yetenekli futbolcu Öztürk, Türkiye U16, Türkiye U17, Türkiye U18 ve U19 ve Türkiye U21 milli takımlarında toplamda 48 maça çıktı. 

İlk kez, A millî futbol takımına  2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın 30 kişilik geniş kadrosuna dahil edildi.  

Rıdvan Yılmaz'ın milli forma giydiği yıllar ve takımlar: 

  • 2016-2017 Türkiye U-16 

  • 2017-2018 Türkiye U-17 

  • 2018-2019 Türkiye U-18 

  • 2019-2020 Türkiye U-19

  • 2020-2021 Türkiye U-21

  • 2021- Türkiye 

 

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