Rigel Tepshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rigel Tepshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rigel Tepshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rigel Tepshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rigel Tepshi 29 Ekim 2003 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rigel Tepshi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rigel Tepshi'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rigel Tepshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rigel Tepshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında KF Teuta U19
1 Temmuz 2022 yılında KF Teuta
Rigel Tepshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rigel Tepshi şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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