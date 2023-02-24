Rigel Tepshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rigel Tepshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rigel Tepshi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rigel Tepshi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.