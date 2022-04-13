Şampiyonlar Ligi: Real Madrid 2 -3 Chelsea | Maç sonucu, özeti | Benzema, Real Madrid'i yarı finale uçurduBugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menüyle mideleriniz bayram edecek! İşte Ramazan 12. gün iftar menüsü13 Nisan 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıHabertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 13 Nisan 2022 Çarşamba ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi?Rihanna: hamileliği saklamayacağım, neden saklayayım ki?Bahar Sinan bulundu mu? Pendik'te kaybolan genç kız Bahar Sinan kaç gündür kayıp?e- Devlet hacklendi mi ? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden iddialara ilişkin açıklamaLokman Çağırıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi partiden? Lokman Çağırıcı neden istifa etti? İşte biyografisiSosyal medya hesabından duyurdu! AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa ettiMeteoroloji'den o iller için uyarı üzerine uyarı! Düşen sıcaklık titretecek, sağanak yağış ve kar yağışı yeniden dönüyor! İşte il il hava durumu
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Rihanna: hamileliği saklamayacağım, neden saklayayım ki?

Rihanna: hamileliği saklamayacağım, neden saklayayım ki?

Ünlü pop yıldızı Rihanna, hamilelik hakkında konuştu. Vücudum şu anda inanılmaz şeyler yapıyor ve bundan utanmayacağım diyerek samimi açıklamalarda bulundu

Rihanna: hamileliği saklamayacağım, neden saklayayım ki?

Rapçi ASAP Rocky ile 2 yıldır birlikte olan 34 yaşındaki yıldız, akıllarında hamilelik olmadığını söyledi. Pop yıldızı Rihanna, hamilelik süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Vogue'un mayıs sayısına konuşan Barbadoslu şarkıcı, hamileliğin kolay olmadığını ve sürekli uykusunun olduğunu belirtti. Bu süreci kendine has, sıra dışı bir tarzda geçiren Rihanna, hamilelik süreçleriyle ilgili konuştu.

Doğum sonrası depresyonla mücadele eden diğer kadınların hikayelerini duymaktan korktuğunu söyleyen Rihanna, ilk çocuğunu doğurduğunda "duygusal olarak kontrolden çıktığını hissetmekten de çekindiğini" anlattı.

814a87ea-3593-4b35-a51d-2981e1e4d807.jpg

SADECE EĞLENDİK

Hamilelik süreci başlamadan önce herhangi bir planlama yapmadıklarını söylerken "Sadece eğlendik. Ne zaman yumurtladığımı bilmiyorum. Ve sonra test yaptım. Sonucu görünce hiç vakit kaybetmeden onu içeri çağırdım ve gösterdim. Sonra ertesi sabah doktorun ofisindeydim ve yolculuğumuz başladı" diye ekledi.

Doğum yapacağı gün için de planlarını anlatan Rihanna, Covid-19 kısıtlamalarının tüm arkadaşlarının ve ailesinin hazır bulunmasını engelleyebileceğini kabul etti, ancak dışarı park etmek için "bir parti otobüsü kiralayabileceğini" söyledi.

Bu endişelere rağmen, ilk çocuğunu büyütürken markalarını ve milyar dolarlık imparatorluğunu yönetmeye devam etmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekleyen Rihanna, "Denge benim en büyük zorluklarımdan biri ve her zaman öyle oldu. Ve şimdi oyuna başka bir insan giriyor, bu da ne anlama geldiğini tekrar değiştiriyor" dedi.

1806f6d4-9e4a-4610-95c8-3bd01eb8e788.jpg

HAMİLELİĞİMİ SAKLAMAYACAĞIM

Rihanna ayrıca hamilelik süresince değişen vücudunu dikkate almayıp eskisi gibi giyinmeye devam ederek "hamile kıyafetleri'ni eleştiriyor. Ünlü yıldızın bu yaklaşımı kimileri tarafından eleştirilirken birçok kişi tarafından da beğenildi. Ünlü isim, "Umarım hamile kadınlar için 'edepli' olarak kabul edilen şeyleri yeniden tanımlayabilmişizdir. Neden hamileliğimi saklayayım ki? Vücudum şu anda inanılmaz şeyler yapıyor ve bundan utanmayacağım. Üzgünüm, giyinmek çok eğlenceli" dedi.

29427ae7-6331-4c90-995c-19f523836a04.jpg

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT