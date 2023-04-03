Rihito Kaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rihito Kaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rihito Kaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rihito Kaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rihito Kaji {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rihito Kaji Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Rihito Kaji'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rihito Kaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rihito Kaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rihito Kaji şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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