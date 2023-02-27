Riku Ochiai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riku Ochiai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riku Ochiai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riku Ochiai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riku Ochiai 23 Mayıs 1999 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 落合 陸 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riku Ochiai Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRAIN VERSE yapmaktadır. Riku Ochiai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Riku Ochiai'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Riku Ochiai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riku Ochiai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riku Ochiai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riku Ochiai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Vonds Ichihara

1 Şubat 2019 yılında Tokyo Int Univ.

18 Şubat 2022 yılında Kashiwa Reysol

31 Ocak 2023 yılında Tokyo Int Univ.

1 Şubat 2023 yılında Kashiwa Reysol

Riku Ochiai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riku Ochiai şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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