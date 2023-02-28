Riley Ferrazzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riley Ferrazzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riley Ferrazzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Riley Ferrazzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Riley Ferrazzo 4 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Riley Ferrazzo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Riley Ferrazzo'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Riley Ferrazzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Riley Ferrazzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Kulüpsüz
- yılında Bilinmiyor
20 Ocak 2023 yılında HFX Wanderers
Riley Ferrazzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Riley Ferrazzo şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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