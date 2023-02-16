Riskli binayı yıkmak için kepçeyi vurdu, altında kalmaktan son anda kurtuldu! Kepçe Operatörü başına gelen olayı anlattı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası 10 il etkilenmiş hasar tespit çalışmaları sonucu acil yıkılması gereken riskli binaların hemen yıkılmasına karar verilmişti. Hatay'da deprem bölgesinde gönüllü olarak kepçe operatörlüğü yapan Vedat Yıldırım binanın yıkılması esnasında aninden bina kepçenin üstüne düştü ve korku dolu dakikalar yaşayan Vedat Yıldırım o anları anlattı.



Yıldırım, 2 gündür Hatay'da gönüllü olarak çalıştığını anlattı. Vedat Yıldırım, "Bizim firma da makine gönderdi. El birliğiyle millete yardımcı olabilmek için geldik buraya. Enkaz çalışmasında yıkıntı altında insanlar kalmışsa kurtarıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Binanın altında insanlar var. Diğer bine ayakta olduğu çalışma yapıp insanları çıkartamıyor. Biz de kolonu zayıflatıp yıkmaya çalıştık. İnsanları çıkarta bilmek için. Ummadığımız anda bina geldi. O ara Allah’a şükür biraz çevik davrandım da atladım öyle kurtuldum. O anki korkuyu hiçbir şekilde tarif edemem” belirtti.

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"O TOZUN DUMANIN İÇİNDEN NASIL ÇIKTIM..."

Yıkım esansında videoya alan vatandaşlardan yaşanan olayı izlediğini anlatan kepçe operatörü kurtulduğuna şükür ettiğini söyledi. Yıldırım, “Oradan kurtulmuşum diye şükür ettim, namaz da kıldım. 'O tozun, dumanın içinden nasıl çıktım' diye gerçekten tarif edilmesi zor. Allah bir daha hiç kimseye yaşatmasın. Allah yardımcımız olsun. Arkadaşlar Diyarbakır’dan çıkmış gelmiş gönüllü olarak çalışıyorlar. Bugün onların başına geldi yarın bizim başımıza gelebilir. Onun için elbirliğiyle insanlarımıza yardımcı olamaya çalışıyoruz” dedi.