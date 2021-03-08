İşte Bu Benim Masalım yıldızı Aleyna Tilki'nin kazancı dudak uçuklattı!Rasim Öztekin'in doktorundan endişelendiren açıklama!Bitlis Tatvan'daki helikopter kazası neden oldu?11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu!Kızını kucağına alan Gigi Hadid podyumun tozunu attırdı!Basa isminin anlamı nedir, Basa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Artık İstanbul da kırmızı kategoride! Peki çok yüksek riskli illerdeki yasaklar neler?Nuray Sarayı haftalık burç yorumları 8 Mart 2021 - 14 Mart 2021Riskli illerde okullar açılacak mı? Riskli illerde sınav olacak mı?Edib isminin anlamı nedir, Edib ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Riskli illerde okullar açılacak mı? Riskli illerde sınav olacak mı?

Riskli illerde okullar açılacak mı? Riskli illerde sınav olacak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta Türkiye'nin Risk Haritası paylaşılıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklerine göre ayrıldı ve yüz yüze eğitim kademeli olarak başlatıldı. Peki; Riskli illerde okullar açılacak mı? Riskli illerde sınav olacak mı? İşte detaylar...

Riskli illerde okullar açılacak mı? Riskli illerde sınav olacak mı?

Riskli illerde okullar açılacak mı? Riskli illerde sınav olacak mı?  1. Dönemi koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim şeklinde yapıldı. İkinci dönemde normalleşmeye gidilmesiyle okullar sırasıyla açılmaya başlandı. 15 Temmuz'da köy okulları ve bağımsız anaokulları yüz yüze eğitime başladı. 

RİSKLİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK MI?

Düşük (Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır) ve orta riskli illerde (Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.) okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim yapılıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde orta okullar kapalı olacak. 8.ve 12.sınıflar tüm illerde açık olacak.

Riskli illerde okullar açılacak mı? Riskli illerde sınav olacak mı?

RİSKLİ İLLEDE SINAV OLACAK MI?

Yüksek (İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.) ve çok yüksek  riskli illerde (Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman) liselerde yüz yüze sınav yapılacak.

Lise sınavları başladı mı? Lise sınavları test mi klasik mi 2021?Lise sınavları başladı mı? Lise sınavları test mi klasik mi 2021?

 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT