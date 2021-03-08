Riskli illerde okullar açılacak mı? Riskli illerde sınav olacak mı? 1. Dönemi koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim şeklinde yapıldı. İkinci dönemde normalleşmeye gidilmesiyle okullar sırasıyla açılmaya başlandı. 15 Temmuz'da köy okulları ve bağımsız anaokulları yüz yüze eğitime başladı.

RİSKLİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK MI?

Düşük (Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır) ve orta riskli illerde (Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.) okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim yapılıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde orta okullar kapalı olacak. 8.ve 12.sınıflar tüm illerde açık olacak.

RİSKLİ İLLEDE SINAV OLACAK MI?

Yüksek (İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.) ve çok yüksek riskli illerde (Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman) liselerde yüz yüze sınav yapılacak.

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