Rivaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rivaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rivaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rivaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rivaldo 17 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Rivaldo Spencer Lopes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rivaldo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Joga Bonito Football Agency yapmaktadır. Rivaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rivaldo'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rivaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rivaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23
Rivaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rivaldo şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.
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