Rivayet ne demek, TDK'ya göre Rivayet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rivayet ne demek? Rivayet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rivayet kelimesi. Peki rivayet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rivayet nedir, rivayet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Rivayet kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Rivayet kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

RİVAYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rivayet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rivayet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre rivayet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Söylenti

- Bir olay, bir haber veya sözü nakletme



RİVAYET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O, yanıma oturarak kara haberlerden, kötü rivayetlerden bahsetti.

- Bir rivayete göre, kaplanın dayısı olan kedinin keyiflenip miyavlaması işte bu zamandan kalmadır.



RİVAYET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- rivayet olunmak (veya edilmek)



RİVAYET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- rivayet birleşik zamanı

