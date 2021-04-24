Rıza Akça'nın kim olduğu internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Biz de sizler için Rıza Akça kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Mesleği ne? Ne iş yapıyor? sorularının yanıtını araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

RIZA AKÇA KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

1958 Manisa, Alaşehir doğumlu Rıza Akça 63 yaşındadır. Çalışma hayatına İzmir Türk Kolejinden mezun olduktan sonra adım atmıştır. Kudret Akça ile evli olan Rıza Akça'nın bu evlilikten 3 çocuğu bulunmaktadır.

MESLEĞİ NE? NE İŞ YAPIYOR?

Akça Holding'in sahibi olan Rıza Akça tekstil, enerji, kuru meyve, tarım, ağaç muayene işleriyle uğraşmaktadır. Grup şirketlerinin tamamında aktif görev yapan Rıza Akça, tecrübe kazandıktan sonra yönetim kurulunda görev almıştır. Akça Holding'in kurucusu olan Osman Akça’nın ölümünün ardından Rıza Akça, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralmıştır. Rıza Akça'nın sahibi olduğu Akça Holding, bir çok ödül almaya hak kazanmıştır. Akça Holding'in merkezi İzmir Bayraklı'da yer almaktadır.