Rıza Akın kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Rıza Akın biyografisi, film ve dizileri

Ünlü oyuncu Rıza Akın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akın'ın vefat haberi sevenlerini ve sanat camiasını üzdü. Bu kapsamda Akın hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Peki Rıza Akın kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Rıza Akın'ın biyografisi, film ve dizilerine ilişkin bilgiler haberimizde...

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Rıza Akın kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Rıza Akın biyografisi, film ve dizileri

Ünlü oyuncu Menderes Samancılar, birçok dizi ve filmde gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken emektar oyuncu Rıza Akın'ın vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Bunun üzerine Rıza Akın'ın yaşamı merak konusu oldu. Bu kapsamda Rıza Akın kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? sorularının yanıtları araştırılıyor. Merak edenler için Rıza Akın'ın biyografisi, film ve dizileri haberimizde...

Rıza Akın kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Rıza Akın biyografisi, film ve dizileri

RIZA AKIN KİMDİR? ASLEN NERELİ? RIZA AKIN BİYOGRAFİSİ

Rıza Akın 15 Eylül 1957 tarihinde Adana'da Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek).

Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

Rıza Akın kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Rıza Akın biyografisi, film ve dizileri

RIZA AKIN KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Rıza Akın, oyuncu Menderes Samancılar'ın yaptığı açıklamaya göre beyin kanaması geçirdikten sonra ameliyat oldu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 65 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

Rıza Akın kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Rıza Akın biyografisi, film ve dizileri

RIZA AKIN FİLM VE DİZİLERİ

YılYapımın AdıTürüOynadığı Rol
2022Sevmedim DemeSinema filmi
2021-2022Kalp YarasıTV dizisiHüseyin Varoğlu
2021Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?İnternet filmiOkul Müdürü
2020Dayı: Bir Adamın HikayesiSinema filmi
2020Bayi ToplantısıSinema filmi
2020Ceviz AğacıSinema filmi
2020Alefİnternet dizisi
2019CanevimTV dizisiHamza Haksever
2017Aile ArasındaSinema filmiSelahattin Aladağ
2016Cesur YürekTV dizisiHarbi
2015Maral: En Güzel HikayemTV dizisiMuhsin Usta
2015Madımak: Carina'nın GünlüğüSinema filmi
2014Ben O DeğilimSinema filmi
2014Kardeş PayıTV dizisiTahsin Özdemir
2013Üç YolSinema filmi
2013Hükümet KadınSinema filmiPapaz Hanna
2012Gözetleme KulesiSinema filmiBaba
2011Alev AlevTV dizisi-
2011Tövbeler TövbesiTV dizisiHasan Akdağ
2011Kılıç GünüTV dizisiNazım
-Küçük GünahlarSinema filmi-
2010SamanyoluTV dizisiHalil
2010OğulSinema filmiMusa Emmi
2010SaçSinema filmiMusa
2009MasumlarSinema filmiVehbi Başar
2009Neşeli HayatSinema filmiAhmet Bal
2009KaranlıktakilerSinema filmiRamiz
2009HesaplaşmaTV dizisiAhmet Ağabey
2008Son BaharTV dizisi-
2008Tatil KitabıSinema filmiAmbulans Şoförü
2008SütSinema filmiAli Hoca
2008KırkAhmet Ağabey
2008Kalpsiz AdamTV dizisiŞevket
2006RızaSinema filmiRıza
2005Beyaz GelincikTV dizisiResul

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