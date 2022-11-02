Rıza Akın kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Rıza Akın biyografisi, film ve dizileri

Ünlü oyuncu Menderes Samancılar, birçok dizi ve filmde gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken emektar oyuncu Rıza Akın'ın vefat ettiği haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Bunun üzerine Rıza Akın'ın yaşamı merak konusu oldu. Bu kapsamda Rıza Akın kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? sorularının yanıtları araştırılıyor. Merak edenler için Rıza Akın'ın biyografisi, film ve dizileri haberimizde...

RIZA AKIN KİMDİR? ASLEN NERELİ? RIZA AKIN BİYOGRAFİSİ

Rıza Akın 15 Eylül 1957 tarihinde Adana'da Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek).

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Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

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RIZA AKIN KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Rıza Akın, oyuncu Menderes Samancılar'ın yaptığı açıklamaya göre beyin kanaması geçirdikten sonra ameliyat oldu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 65 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

RIZA AKIN FİLM VE DİZİLERİ