Rıza Çalımbay: “Bugün sadece taraftara çok üzüldüm”

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorlandığını ve bunun sıkıntısını da Club Brugge karşısında kötü şekilde yaşadıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında Beşiktaş, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge’e 5-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

“Takımın yüzde 70’i sakat”

Bu maça istedikleri şekilde hazırlanamadıklarını belirten Çalımbay, “Takımın yüzde 70’i sakat. İstediğimiz oyuncularla sahaya çıkamadık. Herkesin yeri değişikti. Çoğu arkadaş başka mevkide oynadı ve istediklerini veremediler. Üzgünüz. Şu an sakatlıklarla uğraşıyoruz. Özelikle defansif oyuncuların hemen hemen hepsi sakat. Sabah buraya gelirken en son bir arkadaşımız daha sakatlandı, oynayamayacağını söyledi. Bu maçtaki en büyük sıkıntımız sakatlıklardı. Avrupa Konferans Ligi’nde iddiamız yok, elenmiştik. Bizim en büyük hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Bütün hedefimiz MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçı. Sakat oyuncularımız düzelirse istediklerimizi yapacağız. Bir arkadaşı orta sahadan alıp stoper, bek oynamamış arkadaşı bek yaptık, bunun sıkıntısını kötü şekilde yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Bugün sadece taraftara çok üzüldüm”

Rıza Çalımbay, taraftarın her şeyden önce sabretmesi gerektiğine vurgu yaptı. Çalımbay, “Ben bugün sadece taraftara çok üzüldüm. Bu maç 1-2 ay sonra olan bir maç olsaydı daha farklı olurdu. Elimizde gerçekten oynatacak oyuncu yok. Mazeret olsun diye söylemiyorum. Ben bu kadar sakatlık görmedim. Elimizdekilerle devreye kadar gitmemiz gerekiyor. Devreden sonra bazı değişiklikler olacaktır. Yeni gelecek yönetim değişiklikler yapacaktır. Onlarla da görüşeceğim. Her türlü şeyi yapmalarını isteyeceğim, gerekli raporları çıkaracağız. Düzelmesi gereken şeyler var, bu mental de olabilir. Ama ben 3 maç oynadım, 3 maçtan da sakat çıktı” şeklinde konuştu.

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“Yeni başkan geldikten sonra olay bambaşka dönebilir”

Tecrübeli çalıştırıcı, 3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kuruldan sonra yeni gelecek yönetime gerekli bilgileri vereceğini dile getirerek, “Şu an 3 hafta oldu, 3 haftada çok şey gördük. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Seçim bittikten sonra raporumuzu hazırlayacağız. Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş’ın iyi olmasını istiyorum. Bu takımın düzelmesi gerekiyor. Önümüzde kritik maçlar var. MKE Ankaragücü maçını çok güzel şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bugün ne Amir’i (Hadziahmetovic) ne de Gedson’u (Fernandes) oynatmak istiyordum. Korumaya çalıştım ama mecburen oynattık. Birçok şey var. Gelen başkanımıza ayrıntılı şekilde raporu sunacağız. Takımda iyi oyuncular var ama tam kapasitede değiller. Ben geleli kısa süre oldu, yeni yeni tanıyoruz. Yeni başkan geldikten sonra olay bambaşka dönebilir” cümlelerine yer verdi.

“Bu maç keşke olmasaydı”

Kötü performanslardan dolayı kadro dışı kararının gelip gelmeyeceğiyle alakalı Çalımbay, “Kadro dışı getirmesi için başka sebep lazım, o da zor. Bizim takım ısırmıyor. Agresif değil, onu düzeltmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız. Zaten bütün takım beraber antrenman bile yapamadık. Geldik, başkanla görüştüm maça çıktım. Maçtan sonra milli takım arası vardı, oyuncular dağıldı. Sonra Sakarya’da hazırlık maçı oynadık. Ben iki maç istedim ama sakatlıklardan dolayı iki maç oynama şansımız yoktu. Milli maçlardan gelen arkadaşlara da yüklenemedik, normal tempoyla çalıştık. Mental olarak biraz düzelmişlerdi, iyiydi. Ama bu maç keşke olmasaydı. Ben hazırım da takım hazır değil” değerlendirmesinde bulundu.

“Benim çalıştığım yerde direnç olamaz öyle”

Takım içerisinde herhangi bir problemin olmadığını da vurgulayan başarılı çalıştırıcı, “Benim çalıştığım yerde direnç olamaz öyle. Böyle bir şeyi kimse yapamaz. Ben kendi kararlarımı veririm. Başka bir şey mümkün olamaz. Oyuncularla didişme, karşı karşıya gelme gibi bir şey mümkün değil. Ben öyle şeylere meydan vermem. Gerekirse kadro dışı olur” diyerek sözlerini noktaladı.

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