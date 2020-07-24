Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı'ndan yeni aşk paylaşımları!

Aşklarını kısa bir süre önce açıklayan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti, normalleşme süreciyle birlikte tatil sezonunu Çeşme'de açanlar kervanına katıldılar.

Tatilin ve denizin tadını doyasıya çıkaran çiftten Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'yla fotoğrafını sosyal medya hesabından kalpler koyarak takipçileriyle paylaştı. Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin bu aşk paylaşımına kısa sürede beğeniler geldi.

KİLOLU HALİYLE ŞAŞIRTMIŞTI

Diğer taraftan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, sevgilisi Subaşı ile geçen haftalarda da Bodrum'da görüntülenmişti. Kocaoğlu, aldığı fazla kilolarla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, basında yer alan fotoğraflarından sonra esprili bir paylaşımda bulunarak Twitter hesabından şunları söylemişti: "Aya benzer GÖBEĞİM E doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer. Bekle geliyorum. Çok öpüyorum hepinizi."

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü başarıyla bitiren Kocaoğlu'nun babası futbol kulübü Göztepe'nin tribünlerde yıllar boyu amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Kendisi de fanatik bir Göztepe'li olarak tribünlerden takımına destek oluyor.

Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın ilk yönetmenlik deneyimini yaşadığı "Bana Şans Dile" filmi ile ilk kez sinemada oyunculuk kariyerine adım attı. Bugüne kadar 50'den fazla dizi ve filmde izleyenlerin karşısına çıkan Rıza Kocaoğlu, oyunculuk becerisiyle taktir topladı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Ezel dizisinde Temmuz karakterine hayat verdi.

Akılda en çok kalan karakterlerinden biri olan Kuzey Güney dizisindeki Ali rolüyle kariyerinin en başarılı işlerinden birine imza attı.

Show TV'de yayınlanan ve oyuncu kadrosunda birçok dev ismin yer aldığı İçerde dizisindeki Davut karakteriyle şöhretinin zirve noktalarına ulaşan Rıza Kocaoğlu, bu dizinin finalinden sonra Ay Yapım imzalı Çukur dizisindeki Aliço rolüyle izleyenlere oyunculuk dersi verdi.