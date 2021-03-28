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Rıza Kocaoğlu'ndan Hazal Subaşı ile ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı birlikteliği 2019 yılından bu yana devam ettiği biliniyordu. İkilinin ilişkilerinin bittiği iddialarının gündeme gelmesinin üzerine Rıza Kocaoğlu, ayrılıkla ilgili basın açıklaması yayınladı.

Rıza Kocaoğlu'ndan Hazal Subaşı ile ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Show TV'de yayınlanan fenomen dizi 'Çukur'da tanışıp aşk yaşamaya başlayan 42 yaşındaki Rıza Kocaoğlu ile 24 yaşındaki Hazal Subaşı ayrıldı.

Rıza Kocaoğlu, ayrılık kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Dünyanın ve ülkemizin çok zor süreçlerden geçtiği, acı kayıplar verdiğimiz bu günlerde gündemi meşgul etmek istemesek de paylaşmak durumunda kaldık. Hazal Subaşı ile 2019 yılından beri devam eden ilişkimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Birbirimize karşı saygı duyarak verdiğimiz bu kararımıza siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan da aynı yaklaşımı bekliyoruz. Bu süreçte bize gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz."

Rıza Kocaoğlu'ndan Hazal Subaşı ile ayrılık iddialarına yanıt geldi!

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