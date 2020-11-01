Rıza Kocaoğlu'nun acı günü! İzmir depreminde arkadaşını kaybetti

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki meydana gelen depremde bir çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Ülkeyi yasa boğan depremin ardından bir acı haberde ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'ndan geldi.

Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu. Göztepe, genç taraftar için yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitti. Kocaoğlu, Twitter hesabından da, "Canım Ali dayan" mesajını paylaştı.

Kocaoğlu gece yarısı ise "Ali güzel Ali canım Ali Başımız sağolsun" mesajını paylaşarak ölüm haberini duyurdu.

Ünlü oyuncu arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali / zaman ki sonsuzdur /Bitmemiş şiirler gibidir" notuyla paylaştı.