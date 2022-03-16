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Rize İkizdere Hayalılar Derneği kararını verdi! Başkan Yaşar Sancak yeniden seçildi, yeni yönetim belli oldu

Rize İkizdere Hayalılar Derneğinin olağan genel kurulunda yapılan başkanlık seçiminde mevcut Başkan Yaşar Sancak yeniden seçildi. Sancak seçim sonrası yaptığı konuşmada bugün kadar derneğe hizmet verenlere teşekkür etti, yönetimde yeni görev alacak üyelere ise teşekkür etti.

Rize İkizdere Hayalılar Derneği kararını verdi! Başkan Yaşar Sancak yeniden seçildi, yeni yönetim belli oldu

Merkezi İstanbul Pendik'te bulunan Rize İkizdere Hayalılar Derneğinin olağan genel kurulunu geçtiğimiz günlerde yapıldı. Yapılan başkanlık seçiminde yeniden aday olan mevcut Başkan  Yaşar Sancak yeniden başkan seçildi. Sancak yeni yönetiminde görev alacak olan asil ve yedek üyeler de belirlendi. 

Seçimde yeniden başkan seçilen Yaşar Sancak yaptığı konuşmada," İkizdere Hayalılar köyümüzün Derneğinin genel kurulu köyümüz için hayırlı olsun. Seçilen arkadaşlarımızla daha güzel hizmet için çalışacağız. Köyde kışın bulunamazsak ise de yazın gitmeye çalışalım. Orası baba dede toprağımızdır. Yeniden güven tazeleyip 2022-2025 dönemine kadar görevimize devam edeceğiz. Bu güne kadar hizmet veren arkadaşlara teşekkür eder bayrağı devralan yeni arkadaşlarıma başarılar dilerim. Tüm katılımcılara teşekkürlerimi borç bilirim" diye konuştu. 

Rize İkizdere Hayalılar Derneği kararını verdi! Başkan Yaşar Sancak yeniden seçildi, yeni yönetim belli oldu

YENİ DERNEK YÖNETİMİ BELİRLENDİ

Yeni yönetimde yer alan isimler şöyle:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Yaşar Sancak, Ziya Aslankaya, Ömer Şahin, Cafer Çırak, Neşat Ertuğral, Mustafa Günbattı, Hilmi Bayraktar, İlyas Akbulut, Muhammet Bayraktar, Mehmet Aycin, Mesut Şahin.

Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Murat Şahin, Ahmet Durmuş, Hızır Çırak

Yönetim Kurulu Yedekler: Mustafa Yıldırımoğlu, İsmail Şahin, Hamza Günbattı, Mehmet Yılmaz, Ahmet Hüsnü Hızır, Ahmet Ali Paşaoğlu, Abidin Ziğaloğlu, Durali Veyis, Cevahir Coşkun, Tahsin çıkar, Yakup Ziğaloğlu

Denetleme Kurulu Yedekler: Durmuş Aslankaya, Aydın Durmuş, Bülent Cebeci

Bölge Gündem Editör Ekibi
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