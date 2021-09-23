Rize İkizdere için "Acil Kamulaştırma Kararı"na provokatif direniş!

Rize İkizdere'de bulunan direniş alanında kullanılmayan fabrika ve çay bahçelerinin acele kamulaştırma gerekçesiyle yıkılacağı öğrenildi. Ağustos ayında bölge için acele kamulaştırma kapsamında çalışmalar başlatıldığı duyumlarını aldıklarını söyleyen İkizdere halkı, kamulaştırma ve yıkım kararını onaylamadıklarını belirtti.

ACELE YIKIM KARARINI KENDİ DİRENİŞLERİYLE İLİŞKİLENDİRDİLER!

Acil kamulaştırma kararı alınan arazinin aynı zamanda İkizdere direnişçilerinin toplanma alanı olarak kullanıldığını söyleyen direnişçiler, bu kararın arazi değerlendirilmesi için değil, kendi direnişlerinin gerçekleşmemesi için alındığını düşünüyor.

Arazinin yıkımıyla kullanılmayan bölgenin değerlendirilmesini dahi istemeyen direnişçiler, alınan kararın direnişçilere yönelik olduğunu düşünerek, gerekli her bölgede alınan bu karara da isyan çıkardılar. Dirienişçilerden bir isim, “Jandarma aradı ve cuma günü yıkım olacağını söyledi. 6 dönümlük bir yer, çay bahçeleri de var orada. Orayı olduğu gibi yıkacaklar. Taşocağı için şantiye yolu için bu kadar uğraştıklarına göre o yolu arazinin üzerinden getirecekler. İkizdere direnişi için çadır burada olduğu için ve direnişçiler burada toplandığı için burası hedef gösterilmiş olabilir. Çünkü burada bir direniş var. Hemen kamulaştırmaya gidiyorlar, tebligat yok bildiri yok bir jandarma arıyor ve yerleriniz acele kamulaştırma yapılmış cuma gününe kadar boşaltmanız lazım orada yıkım olacak deniliyor.” ifadelerini kullanarak, değerlendirilecek olan arazi için alınan kamulaştırma kararını onaylamadığını belirterek, provokeye devam etti. Karara direnilmesi için çağrıda bulunarak, araziye karar karşıtlarını çağırdı, direnmeleri gerektiğini söyledi.