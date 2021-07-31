Rize'de borç kavgası can aldı: 1 ölü
Rize'de Adem Güney ile eniştesi arasında borç sebebiyle tartışma çıktı. Abisini korumak isteyen Ayşe Güney, eniştesinin kardeşi Ekrem Gemici’yi tabancayla vurarak öldürdü.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Marbudam Yaylası'nda, Adem Güney, alacak verecek meselesi nedeniyle eniştesinin kardeşi Ekrem Gemici ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KORUMAK İSTEDİ, KATİL OLDU
Ağabeyi Adem Güney’i korumak isteyen Ayşe Güney, evdeki ruhsatsız tabanca ile Ekrem Gemici’ye ateş etti. Ağır yaralanan Gemici, yayladakiler tarafından Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ekrem Gemici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
GÖZALTINA ALINDI
Ayşe Güney, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.