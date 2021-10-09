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Rize'de ÇAYKUR fabrikasında patlama: İşçi Sinan Taşkın hayatını kaybetti, Ramazan Hacısalihoğlu ağır yaralandı

ÇAYKUR'un Rize'nin Hemşin bulunan fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle kazanın patlaması sonucu Sinan Taşkın olay yerinde hayatını kaybederken, vücudunda yanıklar oluşan Ramazan Hacısalihoğlu ise ağır yaralandı.

Rize'de ÇAYKUR fabrikasında patlama: İşçi Sinan Taşkın hayatını kaybetti, Ramazan Hacısalihoğlu ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde  Hemşin ilçesinde bulunan Ortaköy Mahallesindeki ÇAYKUR'a ait organik çay fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bir kazanın patlaması sonucu işçi Sinan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti, Ramazan Hacısalihoğlu ise ağır yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluştuğu ifade edilen Hacısalihoğlu, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Rize'de ÇAYKUR fabrikasında patlama: İşçi Sinan Taşkın hayatını kaybetti, Ramazan Hacısalihoğlu ağır yaralandı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Emniyet güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken Rize Vali Yardımcısı ve Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik ile ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

ÜRETİME ARA VERİLDİ

Fabrikada üretime ara verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim gazetecilere olaya ilişkin yaptığı açıklamada patlamanın sabah vardiya değişiminde meydana geldiğini ifade etti.  

Rize'de ÇAYKUR fabrikasında patlama: İşçi Sinan Taşkın hayatını kaybetti, Ramazan Hacısalihoğlu ağır yaralandı

PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Bir çalışanın hayatını kaybettiğini, bir işçisini ise yaralı olduğunun bilgisini veren Alim, "Yanıkları var ve hastanede tedavi altında. Tutanaklar neden meydana geldiği ile ilgili değerlendirme yapılıyor. Savcı bey değerlendirmesini yaptı. Tutanaklar tuttu. Muhtemelen su olmamasından kaynaklı. Üç kazan var. Bir tanesinde bu oluyor. Netleşince paylaşım yapacağız." diye konuştu. 

Rize'de ÇAYKUR fabrikasında patlama: İşçi Sinan Taşkın hayatını kaybetti, Ramazan Hacısalihoğlu ağır yaralandıRize'de ÇAYKUR fabrikasında patlama: İşçi Sinan Taşkın hayatını kaybetti, Ramazan Hacısalihoğlu ağır yaralandı

Tayfun Altuntaş
Editör
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