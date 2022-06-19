Rize'de ekmeğe zam geldi! 5 liradan satılacak

Üst üste gelen zam haberleri ile birlikte vatandaşların cebi bir hayli zorlanıyor. Son olarak artan maliyetlerden dolayı ekmeğe zaman yapacakları haberini veren Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, zam yapmak istemediklerini ancak yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı zam yapmaya mecbur kaldıkları bilgisini verdi.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN TÜM ŞEHİRDE GEÇERLİ OLACAK

Rize Esnaf Ve Sanatkârlar odaları Birliği Yönetim Kurulu'nca yapılan zam açıklamasında; "Rize Esnaf Ve Sanatkârlar odaları Birliği Yönetim Kurulunun 17. 6 2022tarih ve 9 sayılı oturumunda ekmek rayici ile ilgili talepler görüşülmüş olup 20.6.2022 tarihinde geçerli olmak üzere 250 Gr ekmeğin 5.00 TL'den satılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.