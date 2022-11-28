Rize'de havaların soğumasıyla birlikte yaylacılar kışlık köylerine dönmeye başladı

Rize'de yüksek kesimlerdeki yaylalarda havaların soğumasıyla birlikte yaylacıların büyük bölümü, hayvanlarıyla beraber kış mevsimini geçirecekleri sahile yakın köylerine dönmeye başladı.

YAYINLAMA
Google News
Rize'de havaların soğumasıyla birlikte yaylacılar kışlık köylerine dönmeye başladı

Her yıl olduğu gibi Rize'de yaylacılar Mart ayında hayvanların alır yaylalarına çıkar. Yılın son ayları 11. aylar gibi de yaylalara kar yağmaya başlaması ve havaların soğumasıyla beraber tersine göç ile ikinci yerleşimleri olan sahillere yakın kışı geçirecekleri köylerine doğru yol alırlar.

Rize'de havaların soğumasıyla birlikte yaylacıların büyük bölümü, sürüleriyle beraber kış mevsimini geçirecekleri köylerine dönmeye başladı.

RİZE'DE HER YIL OLDUĞU GİBİ YAYLACILAR DÖNÜŞ YOLCULUĞUNDA

1er.jpg

Rize'de kış mevsiminin gelmesiyle beraber kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan karla beraber yaylalarında hayvanlarıyla beraber olan çobanlar dönüş yolcuğuna başladı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bin 800 rakımda bulunan Elevit Yaylası'na da kar yağmasıyla beraber çobanlar yaylada bulunan hayvanlarıyla beraber dönüş yoluna geçti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Doğum günü kutlaması zehir oldu! Marketten adlıkları cipsin içinde öyle bir şey çıktı ki... Görünce şok olacaksınız!
Doğum günü kutlaması zehir oldu! Marketten adlıkları cipsin içinde öyle bir şey çıktı ki... Görünce şok olacaksınız!
Ulaştırma Bakanlığı, 23 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı ile 8 denizcilik uzman yardımcısı alacak
Ulaştırma Bakanlığı, 23 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı ile 8 denizcilik uzman yardımcısı alacak
Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı
Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Son Haberler
FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 62' si adli kontrol altında
FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 62' si adli kontrol altında
Gaziantep'teki cani anne dehşeti! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti: Devlet korumasına alındılar!
Gaziantep'teki cani anne dehşeti! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti: Devlet korumasına alındılar!
Dizel araç kullananlara güzel haber! Motorine bir indirim daha geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Dizel araç kullananlara güzel haber! Motorine bir indirim daha geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2022 güncel döviz kurları...
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Kasım 2022 güncel döviz kurları...
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Çok Okunanlar
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Ölüm kavga ayırırken geldi! Cinnet geçiren genç, kavgada araya giren komşusunu bıçaklayarak öldürdü!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
Husumetlisine hiç acımadı, belinden silah çıkarıp sokak ortasında vurdu!
28 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, donacaksınız! Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor, ülke genelinde yağış bekleniyor!
28 Kasım 2022 Pazartesi hava durumu: O illerde yaşayanlar dikkat, donacaksınız! Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor, ülke genelinde yağış bekleniyor!
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Eski koca dehşeti! Çocuklarını hiçe saydı, gözleri önünde boşandığı eşini bıçakladı!
Böyle kaza kurşunu görülmedi! Genç adam, köpeğinin patisinin değdiği tüfekle vurularak hayatını kaybetti!
Böyle kaza kurşunu görülmedi! Genç adam, köpeğinin patisinin değdiği tüfekle vurularak hayatını kaybetti!
Husumetli iki grup arasında bıçaklar konuştu, 1 kişi ağır yaralandı!
Husumetli iki grup arasında bıçaklar konuştu, 1 kişi ağır yaralandı!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var