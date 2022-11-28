Rize'de havaların soğumasıyla birlikte yaylacılar kışlık köylerine dönmeye başladı

Her yıl olduğu gibi Rize'de yaylacılar Mart ayında hayvanların alır yaylalarına çıkar. Yılın son ayları 11. aylar gibi de yaylalara kar yağmaya başlaması ve havaların soğumasıyla beraber tersine göç ile ikinci yerleşimleri olan sahillere yakın kışı geçirecekleri köylerine doğru yol alırlar.

Rize'de havaların soğumasıyla birlikte yaylacıların büyük bölümü, sürüleriyle beraber kış mevsimini geçirecekleri köylerine dönmeye başladı.

RİZE'DE HER YIL OLDUĞU GİBİ YAYLACILAR DÖNÜŞ YOLCULUĞUNDA

Rize'de kış mevsiminin gelmesiyle beraber kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan karla beraber yaylalarında hayvanlarıyla beraber olan çobanlar dönüş yolcuğuna başladı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bin 800 rakımda bulunan Elevit Yaylası'na da kar yağmasıyla beraber çobanlar yaylada bulunan hayvanlarıyla beraber dönüş yoluna geçti.