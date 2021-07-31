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  3. Rize'de kayalıklara düşen Ukraynalı dağcılara kurtarma operasyonu! 33 saat sonunda kurtuldular

Rize'de kayalıklara düşen Ukraynalı dağcılara kurtarma operasyonu! 33 saat sonunda kurtuldular

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları’nda tırmanış yapan Maryna Shavkutina(35) ile Mykola Shynkevych(45) kayalık alana düşerek yaralandı. Yaralı dağcılar 33 saat sonra ambulansa ulaştırıldı.

Rize'de kayalıklara düşen Ukraynalı dağcılara kurtarma operasyonu! 33 saat sonunda kurtuldular

Kaçkar Dağları’na buzul tırmanışı gerçekleştiren Ukrayna uyruklu Maryna Shavkutina ile Mykola Shynkevych, perşembe akşamı saat 21.00 sıralarında buzul altı bölgesinde dengesini kaybederek, kayalık alana düştü. Üzerlerine yamaçtan kayan taşların da düştüğü 2 dağcı yaralandı. Gruptaki 2 dağcı, telefon çekmeyen dağlık alandan yardım istemek için yaylaya dönüşe geçti. Bu dağcılar, şebekenin çektiği bölgeye ulaşıp, dün saat 14.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yardım talebinde bulundu. 

Rize'de kayalıklara düşen Ukraynalı dağcılara kurtarma operasyonu! 33 saat sonunda kurtuldular

22 KİŞİLİK EKİP İLE KURTARILDILAR

Hava koşullarının olumsuz olması nedeni ile bölgeye helikopter desteği sağlanamadı. 22 kişilik ekip yaralı dağcıların bulunduğu alana doğru yola çıktı.

Rize'de kayalıklara düşen Ukraynalı dağcılara kurtarma operasyonu! 33 saat sonunda kurtuldular

5 SAAT SEDYEDE TAŞINDILAR

UMKE ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, saat 01.00'da sedyeye alınarak 5 saat yolculukla saat 06.00 sıralarında Yukarı Kavron yaylasına ulaştı.

Rize'de kayalıklara düşen Ukraynalı dağcılara kurtarma operasyonu! 33 saat sonunda kurtuldular

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olaydan 33 sat sonra tedavi altına alınan yaralı dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Rize'de kayalıklara düşen Ukraynalı dağcılara kurtarma operasyonu! 33 saat sonunda kurtuldular

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