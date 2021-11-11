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  3. Rize'de uçuruma düşen bir kadını kurtarmaya çalışan Jandarma aracı aynı uçuruma yuvarlandı!

Rize'de uçuruma düşen bir kadını kurtarmaya çalışan Jandarma aracı aynı uçuruma yuvarlandı!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, uçuruma düşen bir kadını, kurtarmaya çalışan jandarma aracı, ambulansa yol vermesiyle aynı uçuruma yuvarlandı.

Rize'de uçuruma düşen bir kadını kurtarmaya çalışan Jandarma aracı aynı uçuruma yuvarlandı!

Edinilen bilgiye göre, Çamlıhemşin'e bağlı Çat köyünde manzarayı çekmek amacıyla cep telefonunu kamera kaydına alan Saniye Kaplan, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, yaralanan Kaplan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için harekete geçti.

Rize'de uçuruma düşen bir kadını kurtarmaya çalışan Jandarma aracı aynı uçuruma yuvarlandı!

JANDARMA ARACI UÇURUMA YUVARLANDI

Ekiplerin adrese gelmesi üzerine, jandarma uzman çavuş T.K. idaresindeki 53 JAA 146 plakalı kamyonet, bölgeye gelen ambulansa yol verdiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan jandarma T.K. ile Saniye Kaplan, ekiplerin çalışması sonucu sedyeyle karaya çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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