Rizespor Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda? Açılış maçının ilk 11’leri?

6 yıldır şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe takımı, Rizespor karşısında galibiyet alarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda olacak?

Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Geçtiğimiz sezon ligi 7. sırada tamamlayan ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Kadronun büyük bölümünü yenileyen Fenerbahçe, geçen sezon son haftalardaki performansı ile ligi düşme potasının üzerinde tamamlayan aykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.

Yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMLERİ

Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetirken Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ahmet İbanoğlu olacak.

VAR’da SUAT ARSLANBOĞA AVAR’da ise TARIK ONGUN görev yapacaklar.

RİZESPOR FENERBAHÇE KARŞILAŞMASININ MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor ilk 11:

25. GÖKHAN AKKAN

55. MYKOLA MOROZIUK

15. SELİM AY

3. DIMITRIOS CHATZIISAIAS

53. DARIO MELNJAK

5. ABDULLAH DURAK

8. FABRICIO SANTOS DE JESUS

44. AMEDEJ VETRİH

10. FERNANDO HENRIQUE BOLDRIN

18. BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA

21. MILAN SKODA

Fenerbahçe ilk 11 :

1. ALTAY BAYINDIR

4. SERDAR AZİZ

6. TOLGA CİĞERCİ

16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU

20. LUIZ GUSTAVO DIAS

22. MICHAEL FREY

23. DENİZ TÜRÜÇ

27. THIAM MAME BABA

32. MATHIAS JATTAH NJIE JORGENSEN

77. GÖKHAN GÖNÜL

88. CANER ERKİN

RİZESPOR YEDEKLER

FENERBAHÇE YEDEKLER

RİZESPOR FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDA TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Sarı lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor takımında ise açılış maçı öncesinde eksik bulunmuyor.

FENERBAHÇE İLE ÇAYKUR RİZESPOR REKABETİ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya geliyor

İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23 tanesini Fenerbahçe, 7 tanesini ise Çaykur Rizespor takımı kazandı, 8 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı ve taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Fenerbahçe oynadığı maçlarda rakip takım Çaykur Rizespor’a 76 kez gol atarken kalesinde ise 39 gole gördü.

Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları bugün karşılaşacakları Rize'de daha önce 19 lig maçına çıktı.

Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 36, Çaykur Rizespor ise 23 gol attı.

BİR MAÇ KURAL HATASI SEBEBİ İLE TEKRAR EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı.

Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

RİZESPOR FENERBAHÇE FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı.

Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

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