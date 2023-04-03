Roan Veenbrink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roan Veenbrink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roan Veenbrink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roan Veenbrink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roan Veenbrink 18 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roan Veenbrink Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roan Veenbrink'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Roan Veenbrink Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roan Veenbrink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Utrecht Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Roan Veenbrink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roan Veenbrink şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Alphense Boys (-2016), FC Utrecht (2016-)
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