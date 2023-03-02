Rob Howard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rob Howard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rob Howard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rob Howard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rob Howard 15 Eylül 1999 tarihinde Chelmsford şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Robert William Howard şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rob Howard Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Rob Howard, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rob Howard'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rob Howard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rob Howard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında FC Arsenal Alty
1 Temmuz 2016 yılında Colchester U18
1 Ocak 2018 yılında Southend U21
22 Mart 2019 yılında Harlow
31 Mayıs 2019 yılında Southend U21
23 Ağustos 2019 yılında Dartford
23 Ekim 2019 yılında Southend U21
11 Ocak 2020 yılında Braintree
11 Şubat 2020 yılında Southend U21
1 Temmuz 2020 yılında Southend United
22 Mart 2021 yılında King's Lynn
31 Mayıs 2021 yılında Southend United
11 Şubat 2022 yılında Farnborough
31 Mayıs 2022 yılında Southend United
1 Temmuz 2022 yılında Welling Utd.
Rob Howard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rob Howard şuan Welling United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Southend United (-2014),
FC Arsenal (2014-2016),
Colchester United (2016-2018)
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