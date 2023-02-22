Robbie Benson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Benson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Benson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Benson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Benson 7 Mayıs 1992 tarihinde Athlone, Westmeath şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Robert Benson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Benson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Contact yapmaktadır. Robbie Benson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Robbie Benson'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbie Benson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbie Benson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robbie Benson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Benson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Athlone Town

1 Temmuz 2010 yılında UCD

1 Ocak 2016 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2020 yılında St. Pat's

1 Ocak 2022 yılında Dundalk FC

Robbie Benson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Benson şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.