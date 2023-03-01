Robbie Gotts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Gotts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Gotts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Gotts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Gotts 9 Kasım 1999 tarihinde Harrogate şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Gotts Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robbie Gotts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Robbie Gotts'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbie Gotts Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rgotts_/

Robbie Gotts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbie Gotts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robbie Gotts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Gotts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Leeds U21

1 Ocak 2019 yılında Leeds

15 Ekim 2020 yılında Lincoln City

14 Ocak 2021 yılında Leeds

15 Ocak 2021 yılında Salford

31 Mayıs 2021 yılında Leeds

31 Ağustos 2021 yılında Barrow

Robbie Gotts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Gotts şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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